Wall Street fecha em alta, com recorde para o índice S&P 500

A bolsa de Nova York ficará fechada no final da semana por ocasião da Sexta-feira Santa e as operações foram "moderadamente" intensas nesta quarta, segundo Peter Cardillo, da Spartan Capital.

"Não houve notícias macroeconômicas na quarta-feira", prosseguiu o analista, acrescentando que, como tanto o mês quanto o trimestre terminam nesta quinta-feira, os investidores estavam "limpando seus balanços".

No mercado de títulos, o rendimento dos títulos do Tesouro registrou queda significativa para 4,18% no caso dos bônus a dez anos contra 4,23% na véspera.

Quanto aos indicadores, a publicação dos dados será retomada nesta quinta-feira, com a revisão final do crescimento do PIB americano no quarto trimestre de 2023, e na sexta-feira, com a inflação segundo o índice PCE, o preferido pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano) e os gastos dos consumidores.

No pregão do dia, a Apple recuperou força (+2,12% a 173,31 dólares) e a Nvidia recuou 2,50%, a 902 dólares.

A empresa de mídia do ex-presidente americano Donald Trump, o Trump Media and Technology Group (TMTG), que inclui a rede social Truth Social, se destacou mais uma vez em sua segunda sessão no Nasdaq. Os títulos DJT, em alusão às iniciais do empresário, tiveram alta de 14,19%, a 66,22 dólares.