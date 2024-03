Zelensky insta aliados ocidentais a acelerar entrega de F-16 e Patriot

Ao menos quatro pessoas morreram, sendo uma na cidade de Kharkiv, e cerca de 30 ficaram feridas nesses ataques aéreos, segundo as autoridades. A região de Kharkiv, no nordeste do país, tem sido cenário de múltiplos bombardeios das tropas russas.

A Ucrânia pede a seus aliados das potências ocidentais que enviem mais ajuda e mais rapidamente. Mas tanto em Bruxelas quanto em Washington, as divisões políticas têm freado a entrega de armamento e ajuda nos últimos meses.

