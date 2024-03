Agredido, ameaçado e sozinho em Gaza: mãe relata calvário de refém israelense de 12 anos

Durante o cativeiro, Eitan era vigiado constantemente por um grupo de homens. Estava isolado e não sabia nada de sua família. Seus sequestradores lhe contavam histórias contraditórias, mergulhando o menino em uma "terrível incerteza".

Após 16 dias, acrescenta Yahalomi, ele foi levado para um hospital, onde foi trancado em um pequeno quarto junto com outros dez reféns, entre eles cinco crianças, segundo uma mulher que ficou confinada com ele.

De acordo com Exército israelense, esse grupo de reféns ficou retido no hospital Nasser de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza.

"Tomou dois banhos em 52 dias e não dormiu nem uma única vez em uma cama ou um colchão", relata a mãe.

Desde que voltou para casa, não para de falar de seu cativeiro, dorme com sua mãe e não consegue retomar uma vida normal.

"Sempre tem pesadelos, é forte, mas não está bem [...] Eitan continua em 7 de outubro", ressalta Bat-Sheva Yahalomi.