Autoridades de transporte aprovam pedágio para veículos que entrarem em Manhattan

Veículos de passageiros e comerciais pequenos que entrarem ao sul da rua 60 de Manhattan vindos dos distritos do Queens e do Brooklyn ou do estado vizinho de Nova Jersey, pagarão 15 dólares (R$ 75) durante o dia e US$ 3,75 (R$ 19) à noite uma única vez.

O pedágio para caminhões e alguns ônibus vai variar entre 24 e 36 dólares (R$ 120 e R$ 180) durante o dia e US$ 6 e US$ 9 (R$ 30 e R$ 45) à noite. A corrida dos táxis que circularem por esta área ficará 1,25 dólar (R$ 6,25) mais cara e US$ 2,5 (R$ 12,5) no caso de usuários de aplicativos como Uber, segundo os preços aprovados pela MTA.

A cidade de Nova York, a de tráfego mais intenso que qualquer outra nos Estados Unidos, será a primeira metrópole do país a adotar este tipo de medida, seguindo os exemplos de Londres, Estocolmo e Singapura.

Espera-se que os novos pedágios entrem em vigor em meados de junho, uma vez que tiver sido concluída a revisão federal dos controles e for instalada a infraestrutura para a cobrança.

Estarão isentos os veículos de emergência e os destinados a pessoas com deficiência, assim como os motoristas que permanecerem nas vias rápidas que margeiam a cidade, entre outros. Os condutores de baixa renda residentes na área afetada terão descontos.

Esta votação é "uma das mais importantes que a Junta já realizou", disse o presidente e conselheiro-delegado da MTA, Janno Lieber, em um comunicado.