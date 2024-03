Haiti enfrenta situação 'cataclísmica', alerta ONU

A situação no Haiti é "cataclísmica", com mais de 1.550 mortos nos três primeiros meses de 2024 em consequência da violência das gangues, alertou nesta quinta-feira a ONU, que lamentou as "fronteiras porosas" que facilitam o fornecimento de armas aos grupos criminosos que atuam no país.

"É chocante que, apesar do horror da situação no local, as armas continuam chegando. Apelo por uma implementação mais eficaz do embargo de armas", declarou o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, na apresentação de um novo relatório.

"Fatores estruturais e conjunturais levaram o Haiti a uma situação cataclísmica, caracterizada por uma profunda instabilidade política e instituições extremamente frágeis", afirma o relatório.