Novos bombardeios israelenses na Faixa de Gaza

A Faixa de Gaza foi cenário mais uma vez nesta quinta-feira (29) de bombardeios e combates entre o Exército israelense e o Hamas, depois que Israel abriu a porta para um debate com os Estados Unidos sobre seu projeto de ofensiva na cidade de Rafah.

O Ministério da Saúde do Hamas informou nesta quinta-feira que ao menos 66 mortes foram registradas em Gaza durante a noite, a maioria em bombardeios. Um funcionário da administração local relatou combates nas imediações da Cidade de Gaza, no norte da Faixa, e em Khan Yunis, no sul.

O Exército de Israel, que acusa os combatentes do movimento islamista palestino de utilizarem os hospitais como esconderijos, prossegue com a operação iniciada em 18 de março no complexo hospitalar Al Shifa, na Cidade de Gaza.