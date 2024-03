Os 137 alunos sequestrados em escola na Nigéria voltam para suas famílias

Os 137 alunos sequestrados em 7 de março por homens armados no noroeste da Nigéria e libertados no domingo voltaram para suas casas nesta quinta-feira (28), após receberem tratamento e se reunirem com seus familiares, constatou um jornalista da AFP.

As crianças, que estudavam em uma escola de Kuriga, no noroeste do país mais populoso da África, foram submetidas a exames médicos durante vários dias antes de se reunirem com seus familiares.

Seis delas tiveram que ser hospitalizadas para tratar os ferimentos sofridos durante o cativeiro.