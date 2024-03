Polônia anuncia operação contra rede de espionagem russa

A operação é resultado da cooperação entre ABW e vários serviços europeus, em particular da República Tcheca, que na quarta-feira anunciou uma operação similar.

A meta da rede russa era "alcançar os objetivos de política externa do Kremlin, em particular enfraquecer a posição da Polônia no cenário internacional, desacreditar a Ucrânia e a imagem das instituições da União Europeia", afirmou a ABW em um comunicado.

A operação também é consequência da detenção, em janeiro, de um polonês suspeito de trabalhar para os serviços secretos russos, explicou a ABW.

"O homem, infiltrado entre parlamentares poloneses e europeus, executava tarefas encomendadas e financiadas por colaboradores dos serviços de inteligência russos", segundo a agência, que não revelou a identidade do detido.

