Premiê português apresenta novo governo em um contexto de incertezas

O novo primeiro-ministro português, Luis Montenegro, apresentou, nesta quinta-feira (28), os 17 membros de seu governo, depois que sua coalizão de centro direita conseguiu se impor em um Parlamento muito dividido.

O advogado, de 51 anos, foi encarregado de formar um governo após vencer as eleições legislativas de 10 de março por uma margem apertada.

No pleito, a Aliança Democrática (AD), de centro direita, foi a mais votada, seguida do Partido Socialista e, em seguida, do partido Chega, de extrema direita.