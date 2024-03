Tonali, do Newcastle, é acusado pela FA de violar regras de apostas

O agente do jogador afirmou que ele estava viciado em jogos de azar.

Além da suspensão, Tonali foi multado em 20 mil euros (R$ 107 mil na cotação atual) e concordou em fazer terapia contra o vício, segundo um acordo entre as autoridades judiciais e a FIGC.

"O Newcastle United admite as acusações contra Tonali por infração às regras sobre apostas", informou o clube inglês nesta quinta-feira. "Sandro continua cooperando com as investigações e conta com pleno apoio do clube".

© Agence France-Presse