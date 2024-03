Ucrânia afirma que derrubou 26 drones russos durante ataques noturnos

As forças ucranianas derrubaram 26 drones de ataque russos no leste e no sul do país na quarta-feira à noite, informou uma fonte militar.

"O inimigo lançou (...) 28 drones de ataque do tipo 'Shahed-136/131'" durante a noite a partir da região russa de Kursk de Cabo Chauda, na península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014, informou no Telegram o comandante da Força Aérea ucraniana, Mykola Oleshchuk.

"Vinte e seis drones foram destruídos nas regiões de Odessa e Zaporizhzia, no sul; e de Kharkiv e Dnipropetrovsk, no leste", acrescentou Oleshchuk, sem mencionar feridos ou danos.