Aguardado novo álbum country de Beyoncé é recebido com elogios

Beyoncé habilmente evita os críticos - guardiões da música country de Nashville que há muito tentam promover uma ideia rígida do gênero dentro de uma dimensão esmagadoramente branca e masculina, tanto lírica quanto musicalmente.

A megaestrela guia os ouvintes ao longo da evolução do country, em uma jornada desde os sons do gênero 'spiritual' afro-americano e as notas de violino até suas pioneiras mulheres, como na colaboração com Linda Martell, e então projeta uma visão de futuro.

Embora dê uma lição de história, "Cowboy Carter" é essencialmente um manifesto que se inclina para a liberdade de se deixar levar.

Em meio ao frenesi, Beyoncé oferece retratos emocionantes sobre maternidade, celebrações ao sexo e ao amor, e até mesmo uma fantasia de assassinato por vingança.

Também selecionou um mosaico de estrelas jovens - incluindo Miley Cyrus, Post Malone e Tanner Adell - e ícones da velha guarda como Willie Nelson e Dolly Parton.

- "Orgulho feminino e negro" -

Os maiores astros aparecem como locutores de uma transmissão fictícia de rádio. Nelson diz aos ouvintes: "Agora, para a próxima canção, quero que todos se sentem, inspirem e vão a esse lugar bom, onde sua mente gosta de vagar". Parton apresenta a versão do álbum para "Jolene"; e em "Ya Ya", uma psicodélica mistura de soul dance, Beyoncé sampleia "These Boots Are Made for Wakin'", de Nancy Sinatra.