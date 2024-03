Bayern recebe Dortmund em clássico para manter perseguição ao Leverkusen

Com dez pontos atrás do líder Bayer Leverkusen, a oito rodadas do fim do Campeonato Alemão, as chances do Bayern de Munique de conquistar o 12º título seguido na competição estão se esgotando e, no sábado, o time bávaro tentará se manter vivo em um clássico contra o Borussia Dortmund.

Habitualmente disputado valendo briga por posições no topo da tabela, o 'Klassiker' desta reta final de temporada não atrai tantos olhares porque o Leverkusen disparou e porque o Dortmund está numa discreta quarta colocação, brigando por uma vaga na próxima Liga dos Campeões, seguido de perto pelo RB Leipzig (5º, um ponto atrás).

Qualquer chance de brigar pelo título depende da vitória do Bayern nessa partida. E qualquer tropeço pode acabar definitivamente com as esperanças dos bávaros, que no momento já são reduzidas.