Com Liverpool de olho, City e Arsenal colocam chances de título em jogo

O Campeonato Inglês não será decidido no próximo domingo, mas o panorama da luta pelo título pode ficar mais claro: o Manchester City (3º) recebe o líder Arsenal, com ambos já sabendo o resultado do duelo do Liverpool (2º) contra o Brighton (8º).

Todos os torcedores do futebol inglês estarão de olho no que vai acontecer no Etihad Stadium no confronto entre 'Citizens' e 'Gunners', e o time de Pep Guardiola não pode pensar em tropeçar se não quiser perder terreno.

A dez jogos do fim do campeonato, o City está um ponto atrás de Arsenal e Liverpool, mas tem um calendário terrível no mês de abril, já que na semana que vem recebe o Aston Villa (4º), antes do jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, e com o Crystal Palace no meio do caminho (6 de abril).