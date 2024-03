Crucificações e flagelos na Sexta-Feira Santa nas Filipinas

"Isto é para o meu filho, que é epiléptico", disse Joel Yutoc, com o nome do filho tatuado no peito.

O homem de 31 anos começou a participar nas flagelações da Sexta-Feira Santa há oito anos e afirma que, desde então, o filho não sofreu nenhum ataque.

No município de San Juan, um homem de cabelos brancos representa Jesus Cristo enquanto outros dois, que interpretam centuriões romanos, o levam para um terreno elevado com algumas cruzes de madeira.

Os espectadores gravam com seus smartphones quando pregos de oito centímetros são cravados em suas mãos e os centuriões levantam a cruz. Minutos depois, eles retornam e os pregos são retirados.

"Vou continuar fazendo isto enquanto estiver vivo, enquanto meu corpo aguentar. Este é o meu voto", disse o pescador aposentado Wilfredo Salvador, 67 anos, que começou a participar nas crucificações há 16 anos, após uma crise de saúde mental.

"Isso não é nada. Às vezes cicatriza depois de um dia e posso lavar a louça e tomar banho", afirma Salvador, olhando para os ferimentos.