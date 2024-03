Dimitrov vence Zverev e vai à final do Masters 1000 de Miami contra Sinner

O tenista búlgaro Grigor Dimitrov, número 12 do mundo, avançou à final do Masters 1000 de Miami ao derrotar o alemão Alexander Zverev (5º) nesta sexta-feira (29).

Dimitrov fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 6-7 (4/7) e 6-4, em duas horas e 35 minutos.

O búlgaro, que com a classificação garantiu seu retorno ao Top 10 do ranking da ATP, vai enfrentar no domingo o italiano Jannik Sinner (3º), que na outra semifinal bateu o russo Daniil Medvedev (4º).