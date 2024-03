Escassez de alimentos atormenta famílias cubanas: 'O que darei a meu filho hoje?'

Enquanto isso, segundo cifras oficiais, a produção agropecuária caiu 35% entre 2019 e 2023.

Em fevereiro, Cuba solicitou pela primeira vez apoio ao Programa Mundial de Alimentos (PMA) da ONU para garantir o abastecimento de leite às crianças, depois de anunciar que não poderia completar as porções desse mês.

No início do ano, as autoridades também tiveram dificuldades para entregar pão, devido ao atraso dos barcos com trigo que Cuba compra no exterior e a avarias em quatro dos cinco moinhos que existem no país.

Isso só permitiu a produção de pouco mais de um terço da demanda total do país.

Embora a capital não sofra os longos apagões que afetam o restante das províncias, para muitos os alimentos chegam a conta-gotas.

"Vêm de pouquinho em pouquinho, um quilinho hoje e, dentro de X dias, outro quilinho [...] Temos problemas com os alimentos", diz Aracely Hernández, de 73 anos e moradora de Bacuranao, uma população da periferia de Havana.