Guerra em Gaza afeta celebrações da Sexta-feira Santa em Jerusalém

"É muito emocionante estar aqui nesta Sexta-feira Santa. Sentimos uma profunda tristeza, provavelmente mais forte por causa do que acontece" em Gaza, declarou o australiano John Timmons, que disse ter pensado duas vezes antes de viajar para a Cidade Santa.

A guerra em Gaza teve início em 7 de outubro, após o ataque sem precedentes do movimento islamista palestino Hamas no sul de Israel, que deixou 1.160 mortos, a maioria civis, segundo um balanço da AFP com base em fontes israelenses.

Em retaliação, Israel lançou uma ofensiva aérea e terrestre em Gaza, que já deixou 32.623 mortos, também civis em sua maioria, segundo o Ministério da Saúde do território, governado pelo Hamas desde 2007.

- 'Um lugar muito especial' -

Em Jerusalém, a procissão solene que percorre a Via Dolorosa começa no local onde, segundo a tradição, Pôncio Pilatos condenou Jesus à morte.

Católicos e protestantes celebram a Páscoa no próximo domingo. Para os ortodoxos, a festa que comemora a ressurreição de Jesus cai este ano no começo de maio.