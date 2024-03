Israel denuncia relatório da ONU que alerta sobre fome em Gaza

Israel criticou nesta sexta-feira (29) um relatório das Nações Unidas que alerta sobre a iminente fome na Faixa de Gaza, afirmando que a avaliação contém imprecisões, fontes duvidosas e lacunas.

Segundo o relatório do quadro integrado de classificação da segurança alimentar (IPC) publicado na semana passada, um em cada dois habitantes do território palestino enfrentava uma situação alimentar catastrófica, em especial no norte de Gaza, ameaçado pela fome, conclusões que causaram preocupação na comunidade internacional.

Israel "reconhece as consequências infelizes da guerra na população civil de Gaza", declarou o órgão do Ministério da Defesa israelense que coordena as atividades civis do Exército nos territórios palestinos (Cogat).