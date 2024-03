Israel volta a bombardear Gaza e população enfrenta 'fome iminente'

O Exército de Israel, que acusa os combatentes do Hamas de utilizarem os hospitais como esconderijos, destacou nesta sexta-feira que prossegue com as operações no complexo médico de Al Shifa, na Cidade de Gaza - norte do território -, onde afirma ter "eliminado quase 200 terroristas" desde 18 de março.

Também acontecem operações militares no centro da Faixa e em Khan Yunis, no sul, nos setores de Al Amal e Qarara.

Em Khan Yunis, vários feridos foram transferidos de ambulância para o Hospital Europeu durante a noite. Algumas vítimas, incluindo menores de idade, foram atendidas no chão.

A guerra também provocou o aumento da violência na fronteira entre Israel e Líbano.

O Exército israelense anunciou nesta sexta-feira que matou Ali Abdel Hassan Naim, comandante da unidade responsável pelos mísseis do movimento pró-Irã Hezbollah durante um bombardeio no sul do Líbano.

Na Síria, um bombardeio israelense na região de Aleppo, norte do país, matou 36 militares e seis combatentes do Hezbollah.