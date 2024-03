OpenAI revela nova ferramenta de clonagem de voz

A OpenAI, empresa por trás do ChatGPT, revelou, nesta sexta-feira (29), uma ferramenta de clonagem de voz que planeja manter sob estrito controle até que sejam implementadas medidas de segurança para impedir falsificações de áudio destinadas a enganar os ouvintes.

Um modelo chamado "Voice Engine" pode essencialmente duplicar a fala de alguém com base em uma amostra de 15 segundos, de acordo com uma postagem no blog da OpenAI que compartilha os resultados de um teste em pequena escala.

"Reconhecemos que gerar fala que se assemelha às vozes das pessoas apresenta sérios riscos, que estão especialmente em destaque em um ano de eleições", disse a empresa sediada em San Francisco.