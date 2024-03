Opositora pede que comunidade internacional interceda por sua indicada à Presidência venezuelana

Machado, que venceu com folga as primárias da oposição, designou Corina Yoris, de 80 anos, como sua substituta diante da impossibilidade de se inscrever nas presidenciais devido à inabilitação política que lhe foi imposta no ano passado no auge de sua campanha.

Yoris, no entanto, não conseguiu se inscrever por razões ainda não explicadas pelas autoridades eleitorais e a oposição acabou por registrar, "provisoriamente" o embaixador Edmundo González Urrutia enquanto define um candidato.

- Preocupação regional -

O bloqueio foi repudiado por vários países da região, incluindo o Brasil e a Colômbia, considerados aliados de Maduro.

Durante uma coletiva de imprensa conjunta na quinta-feira, em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva emitiu, juntamente com seu contraparte francês, Emmanuel Macron, uma forte condenação à exclusão de Yoris.

"Não tem explicação jurídica, [nem] política" de por que não pôde fazê-lo, disse Lula, que se declarou "surpreso" com a notícia. Durante visita de Estado ao Brasil, Macron pediu, por sua vez, para "restituir" a possibilidade de que Yoris participe das eleições.