Palácio de Versalhes finaliza preparativos para receber hipismo nos Jogos de Paris

Retroescavadeiras e centenas de toneladas de terra foram movidas para instalar pistas e tribunas: o Palácio de Versalhes está finalizando os preparativos para receber as provas de hipismo dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, que começam em menos de três meses.

"Cerca de 70%" das obras estão concluídas, afirma Lorick Joseph, membro do Comitê Organizador dos Jogos, durante a apresentação do local à imprensa nesta sexta-feira (29).

A Fonte da Carruagem de Apolo, localizada no eixo principal do palácio real, deu como simbolicamente inaugurada esta contagem regressiva: foi restaurada por completo para a ocasião e nesta sexta, diante de jornalistas de todas as partes do mundo, ligou seus chafarizes com música barroca ao fundo.