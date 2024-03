Papa Francisco cancela de última hora sua participação na via-crúcis

O papa Francisco, de 87 anos, cancelou de última hora sua participação na via-crúcis, nesta sexta-feira (29), no Coliseu de Roma, em um contexto de preocupação com sua saúde debilitada.

"Para preservar sua saúde, na preparação para a vigília de amanhã e a missa do Domingo de Páscoa, o papa Francisco acompanhará a via-crúcis do Coliseu da residência de Santa Marta", anunciou o Vaticano em um comunicado.

Depois do anúncio, poucos segundos antes do início da cerimônia, os organizadores retiraram a cadeira do papa, posicionada em uma colina em frente ao Coliseu.