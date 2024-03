Rússia ataca instalações de energia da Ucrânia com mísseis e drones

A Ucrânia anunciou nesta sexta-feira (29) que as forças russas atingiram três usinas termelétricas em ataques que utilizaram 99 drones e mísseis contra seu território, 84 dos quais foram derrubados.

Nas últimas semanas, Moscou intensificou os ataques contra a Ucrânia, em particular contra as instalações do setor de energia, em resposta aos ataques de Kiev contra regiões russas na fronteira.

"Oitenta e quatro alvos aéreos foram derrubados: 58 Shahed (drones) e 26 mísseis", afirmou a a Força Aérea ucraniana em um comunicado.