Americana Danielle Collins é campeã do WTA 1000 de Miami

A americana começou a partida muito agressiva, mantendo-se no fundo da quadra e pronta para alcançar qualquer bola curta. Uma estratégia que incomodou Rybakina.

A cazaque, que chegou à final com três horas de quadra a mais do que Collins, cometia muitos erros não forçados, mas conseguia se manter no jogo graças a seu serviço, uma de suas melhores armas.

A americana mostrou grande força mental, salvando os cinco break points que Rybakina teve no primeiro set e quebrando o serviço da cazaque no melhor momento, quando ela sacava para empatar em 6-6.

Vencer a primeira parcial motivou Collins, que se movimentava com velocidade pela quadra e sempre escolhia as melhores jogadas.

No segundo set, ela conseguiu mais uma quebra no primeiro game de serviço de Rybakina para abrir 2-0, mas a cazaque reagiu imediatamente e conseguiu igualar em 2-2.

O resto do set foi marcado pelo equilíbrio, com Rybakina mais sólida e Collins decidida a não vacilar e deixar a vitória escapar.