Canadá quer distribuir anticoncepcionais femininos gratuitamente

No Canadá, o custo da pílula anticoncepcional pode chegar a 300 dólares canadenses (US$ 220 ou mais de R$ 1 mil) ao ano, enquanto o do DIU hormonal pode chegar a R$ 1.848 a unidade, segundo o governo.

O anúncio detalha a primeira parte do projeto de lei anunciado no fim de fevereiro que, uma vez aplicado, significará a maior expansão de seu sistema de saúde pública em décadas.

Concretamente, o plano cobrirá medicamentos para a diabetes, como a insulina, para "mais de 3,7 milhões de canadenses".

No entanto, não foram revelados nem o custo, nem os prazos associados.

O governo federal deve obter agora o acordo das províncias, responsáveis pela saúde, para adotar este programa.

maw/am/atm/db/mvv