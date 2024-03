Cinco turistas são mortos por 'engano' em praia do Equador

No grupo de turistas, que chegou a Ayampe na tarde de quinta-feira, havia seis adultos e cinco crianças. As vítimas foram submetidas a "interrogatórios", disse Vaca, e os corpos dos cinco adultos foram encontrados com ferimentos a bala horas depois em uma rodovia próxima.

O comandante assegurou que as vítimas não tinham vínculos evidentes com organizações criminosas. Os agressores "teriam confundido, aparentemente, estes indivíduos como seus adversários [...] na disputa do micro-tráfico no setor", disse.

Em janeiro, o presidente Noboa declarou o país em conflito armado interno, após uma violenta investida de quadrilhas que deixou cerca de 20 mortos, ataques à imprensa, explosões e mais de 200 sequestros em prisões e ruas.

Apesar dessas medidas, a violência armada não parou. Na sexta-feira, quatro pessoas, inclusive um militar, foram mortas na cidade de Manta, em Manabí.

No fim de semana passado, a prefeita de San Vicente, na mesma província, foi executada a tiros em um novo caso de violência política que deixa o país de luto após os assassinatos do candidato presidencial Fernando Villavicencio e do prefeito de Manta, Agustín Intriago, em 2023.

Na quarta-feira, uma rebelião em um presídio de Guayaquil (sudoeste) deixou três detentos mortos e seis feridos no mesmo centro prisional de onde Adolfo 'Fito' Macías, líder da quadrilha Los Choneros, fugiu em janeiro sem deixar rastro.