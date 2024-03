Cinco turistas são sequestrados e mortos em praia do Equador

- Violência e referendo -

Apesar do estado de exceção, que vigora desde janeiro por determinação do governo, a violência no Equador não cessa. Na sexta-feira, quatro pessoas, incluindo um militar, foram assassinadas na cidade de Manta, em Manabí.

No fim de semana passado, a prefeita de San Vicente, na mesma província, foi executada a tiros em um novo caso de violência política que deixa o país de luto após os assassinatos do candidato presidencial Fernando Villavicencio e do prefeito de Manta, Agustín Intriago, em 2023.

Na quarta-feira, uma rebelião em um presídio de Guayaquil (sudoeste) deixou três detentos mortos e seis feridos no mesmo centro prisional de onde Adolfo 'Fito' Macías, líder da quadrilha Los Choneros, fugiu em janeiro sem deixar rastro.

Noboa assegurou que os últimos acontecimentos violentos nesta prisão "não são fatos isolados", pois ocorreram às "vésperas de uma consulta popular" que o governo impulsiona para enfrentar o narcotráfico. Em sua conta na plataforma X, o presidente responsabilizou "narco-terroristas" e "políticos aliados" pelo motim.

Noboa, no poder desde novembro, convocou um referendo para 21 de abril para consultar os equatorianos sobre endurecer ou não as medidas para enfrentar o narcotráfico. Entre as perguntas está a via livre para que militares apoiem os policiais sem a necessidade de um estado de exceção, a extradição de equatorianos vinculados ao crime organizado e o aumento das penas por terrorismo e narcotráfico.