Combates e tumulto durante distribuição de ajuda em Gaza, devastada pela guerra

- Operações em hospitais -

Israel controla a entrada de ajuda humanitária na Faixa, que chega de maneira muito restrita ao território palestino, governado pelo Hamas desde 2007.

Na quinta-feira, a Corte Internacional de Justiça (CIJ), o principal tribunal da ONU, ordenou que Israel garanta "sem demora" a entrega de "ajuda humanitária urgente" a Gaza.

Israel deve "permitir à UNRWA chegar ao norte da Faixa de Gaza com comboios de alimentos (...) diariamente e abrir outras passagens terrestres", afirmou o diretor da Agência da ONU para os Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini.

Israel rebateu as acusações com veemência e afirmou que as agências da ONU são incapazes de administrar a quantidade de ajuda que chega a Gaza todos os dias.

O Exército de Israel, que acusa os combatentes do Hamas de utilizarem os hospitais como esconderijos, destacou neste sábado que prossegue com as "operações" ao redor do complexo hospitalar de Al Shifa, na Cidade de Gaza, pelo 13º dia consecutivo.