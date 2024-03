De virada, Newcastle vence West Ham por 4 a 3 no Inglês

Almirón havia substituído Tino Livramento, também lesionado. No primeiro tempo, o Newcastle já tinha perdido o capitão Jamaal Lascelles por problemas físicos (17').

O Newcastle saiu na frente abrindo o placar com Alexander Isak (6'), mas os 'Hammers' viraram com Michail Antonio (21'), Mohammed Kudus (45'+10) e Jarrod Bowen (48').

Isak fez mais um e diminuiu para os 'Magpies' e deu início à virada (77'), que veio com os dois gols de Barnes na reta final.

Com esta vitória, o Newcastle fica na oitava posição na tabela, um ponto atrás do West Ham (7º com 44 pontos) na luta por uma vaga nas copas europeias.

-- Jogos da 30ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação: