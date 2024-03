Homem faz reféns em café de cidade do centro dos Países Baixos

Várias pessoas foram tomadas como reféns neste sábado em um café de Ede, cidade na região central dos Países Baixos, informou a polícia, que destacou que não há indícios de possível "motivação terrorista".

Pouco após o anúncio do sequestro, a polícia informou que três reféns foram liberados.

Imagens exibidas pelo canal público NOS mostraram três jovens saindo do edifício com as mãos para o alto.