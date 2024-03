Lazio marca no fim e bate Juventus na estreia de Igor Tudor

O confronto direto entre equipes que lutam por uma vaga na próxima Liga dos Campeões, a 'Dea' se mostrou muito superior e construiu sua vitória através dos gols de Aleksey Miranchuk (26'), Gianluca Scamacca (45') e Teun Koopmeiners (88').

Esta foi a nona derrota do Napoli no campeonato, que deixa o time cinco pontos atrás justamente da Atalanta e a seis da Roma (5ª), que ocupa posição que pode valer vaga na próxima Champions, já que a Serie A está entre as ligas europeias com melhor coeficiente Uefa.

Antes da partida, os torcedores gritaram "Não ao racismo" em apoio a Juan Jesus, que denunciou insultos por parte do zagueiro Francesco Acerbi, da Inter de Milão, no último jogo das equipes antes da paralisação para as datas Fifa.

Acerbi escapou de uma punição após a Federação Italiana de Futebol (FIGC) considerar que não havia provas suficientes contra o zagueiro da Inter.

Como protesto contra esta decisão, os jogadores do Napoli vestiram neste sábado uma camisa com a frase "Keep racism out" (Mantenha o racismo fora).

