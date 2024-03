Milhares de árabes-israelenses pedem o fim da guerra em Gaza

Milhares de árabes-israelenses foram às ruas, neste sábado (30), em Deir Hanna, no norte de Israel, para pedir o fim da guerra em Gaza, em uma marcha que rememora a dura repressão em 1976 a protestos contra o confisco de terras.

Em 30 de março se comemora o Dia da Terra, em memória da morte de seis manifestantes árabes que se opuseram ao confisco de suas terras pelas autoridades israelenses em 1976.

Os manifestantes marcharam junto a membros árabes do Parlamento israelense, com bandeiras palestinas nas mãos, muitos deles usando o tradicional keffiyeh (echarpe palestina) e exibindo cartazes com a mensagem "Parem com a guerra em Gaza".