Morre líder da defesa dos direitos humanos no Paraguai

Martín Almada, líder da defesa dos direitos humanos no Paraguai e artífice das descobertas dos "Arquivos do Terror" sobre os crimes da ditadura de Alfredo Stroessner, morreu, neste sábado (30), em Assunção, aos 87 anos, informaram seus familiares.

Advogado e pedagogo, Almada foi contemplado, em 2002, com o Prêmio Nobel Alternativo (Right Livelihood Award, em inglês), apresentado desde 1980 no Parlamento sueco.

Em 22 de dezembro de 1992, este ativista dos direitos humanos invadiu pessoalmente uma instância policial, auxiliado por parlamentares e promotores, para apreender os arquivos que atestavam a ocorrência de prisões, mortes e desaparecimentos de opositores durante a ditadura (1954-89).