Naufrágio no México deixa oito migrantes chineses mortos

Mas a migração de pessoas de outras regiões também é constante.

Segundo dados oficiais, "os estrangeiros em situação irregular também vêm da Ásia e da África. Entre janeiro e agosto de 2023 entrou no país população de China, Índia, Senegal, Mauritânia e Uzbequistão".

O aumento no fluxo de migrantes tem saturado as instalações migratórias mexicanas e os abrigos nas cidades fronteiriças do país.

A tragédia em Oaxaca ocorre depois de uma corte dos Estados Unidos determinar a suspensão de uma lei do Texas, apoiada pelos republicanos, que permite à polícia estadual deter e expulsar os migrantes que cruzarem ilegalmente a fronteira a partir do México.

Os migrantes sem documentos sofrem assaltos, sequestros e outros crimes de parte de criminosos quando atravessam o país, e também acidentes rodoviários fatais, ao serem trasladados por traficantes de seres humanos.

No fim de dezembro, 26 venezuelanos e seis hondurenhos foram sequestrados no estado de Tamaulipas (nordeste) com o propósito de extorquir seus familiares, mas eles foram libertados quatro dias depois.