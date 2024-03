Papa Francisco presidirá Vigília Pascal apesar das preocupações com sua saúde

"Para preservar sua saúde, na preparação para a vigília de amanhã e a missa do Domingo de Páscoa, o papa Francisco acompanhará a Via Crucis do Coliseu da residência de Santa Marta", anunciou o Vaticano na véspera, em um comunicado que não apresenta mais explicações.

O momento do anúncio - pouco antes do início da cerimônia, o que obrigou os organizadores a retirar de maneira apressada a cadeira do papa - e a nota lacônica do Vaticano contribuíram para aumentar as preocupações com a saúde de Jorge Bergoglio.

"A Via Crucis do papa frágil", afirma a manchete deste sábado do jornal La Stampa, enquanto o Il Messaggero cita uma "renúncia de Francisco".

"Trata-se simplesmente de uma medida de precaução", informou à AFP uma fonte do Vaticano, assegurando que a saúde do papa não suscita "nenhuma preocupação particular".

O jesuíta argentino também havia cancelado sua participação na Via Crucis em 2023, mas no ano passado a decisão foi adotada depois de uma hospitalização de três dias de Francisco para tratar uma bronquite. E a ausência foi comunicada com antecedência.

- Semana com agenda carregada -

Pilar central do calendário católico, a Semana Santa, que tem muitas cerimônias que terminam com o Domingo de Páscoa, pode ser comparada a uma maratona para um octogenário que utiliza uma cadeira de rodas há dois anos.