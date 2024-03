Sequestro em café dos Países Baixos termina com um detido

A imprensa local informou que um homem "desorientado" invadiu o local e ameaçou as pessoas que estavam no café. Quatro pessoas foram tomadas como reféns.

O incidente provocou uma grande mobilização da polícia e do esquadrão antibombas. As forças de segurança isolaram o centro da cidade e os moradores de quase 150 casas localizadas próximas ao estabelecimento foram obrigados a deixar a região.

Em um primeiro momento, três pessoas foram liberadas. Segundo imagens do canal público NOS, elas deixaram o edifício com as mãos para o alto.

O quarto refém foi liberado pouco depois e o suposto criminoso foi detido. As imagens exibidas pela NOS mostram um homem ajoelhado, com as mãos nas costas e policiais o algemando.

O prefeito da cidade, Rene Verhulst, citou uma "situação horrível para todos".

"Vemos que há muitas perguntas sobre a motivação. No momento, não há indícios de motivação terrorista", afirmou a polícia.