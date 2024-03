Sob a sombra do 8/01, Lula ignora os 60 anos do golpe militar

O aniversário parecia propício para Lula, um ex-sindicalista que liderou uma greve histórica contra o governo militar, lembrar das vítimas, entre as quais há 434 mortos ou desaparecidos, segundo as conclusões, em 2014, da Comissão Nacional da Verdade, um organismo oficial.

Diferentemente da vizinha, Argentina, que julgou os agentes do Estado acusados de cometer crimes durante a ditadura no país (1976-1983), no Brasil, este capítulo da História terminou com a Lei de Anistia, de 1979.

- "Cálculo político" -

Mas Lula, de 78 anos, afirmou que o golpe de 1964 "já faz parte da História" e seu governo não vai "ficar remoendo" esse assunto.

"Estou mais preocupado com o golpe de 8 de janeiro de 2023 do que com o de 1964", declarou.

Naquele dia, milhares de apoiadores de Bolsonaro invadiram as sedes dos Três Poderes, em Brasília, pedindo que os militares depusessem Lula, uma semana depois de sua posse.