Brest vence Lorient e retoma vice-liderança do Francês

O Brest retomou a vice-liderança do Campeonato Francês ao derrotar o Lorient por 1 a 0 neste domingo, pela 27ª rodada.

O único gol do jogo foi marcado na reta final pelo meia Romain del Castillo (86'), que havia se tornado pai horas antes. Outro protagonista do duelo foi o goleiro Marco Bizot, que salvou o Brest barrando várias oportunidades do Lorient (16º colocado, posição do playoff contra o rebaixamento).

"Ele [Castillo] praticamente não dormiu as duas últimas noites porque estava acompanhando a esposa", contou o técnico do Brest, Eric Roy, sobre o autor do gol da vitória da equipe, que começou no banco e entrou no segundo tempo.