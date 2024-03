Cabeça de javali encontrada diante de mesquita na França

O ministro do Interior da França, Gérald Darmanin, denunciou os "atos inaceitáveis" cometidos contra a comunidade muçulmana depois de um grupo de fiéis encontrou uma cabeça de javali perto de uma mesquita no leste do país.

O Ministério Público abriu uma investigação por "incitação ao ódio racial" depois que a cabeça do animal foi encontrada em frente a uma mesquita na cidade de Contrexeville, no departamento de Vosges, nordeste do país.

Outras duas mesquitas sofreram danos no norte da França, afirmou Darmanin.