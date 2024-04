Cresce número de migrantes que atravessaram a selva de Darién, no Panamá

Um total de 109.069 migrantes que tentam chegar aos Estados Unidos de forma irregular atravessaram a selva de Darién, no Panamá, no primeiro trimestre de 2024, superando os 87.390 registrados no mesmo período de 2023, informou, neste domingo (31), o Ministério de Segurança Pública panamenho.

"De 1º de janeiro a 31 de março de 2024, passaram pela densa selva de Darién 109 mil e 69 migrantes irregulares", anunciou o ministério na plataforma X.

O informe detalhou que, em janeiro, passaram pelo local 36.001 migrantes; em fevereiro foram 37.165, e em março, 35.903.