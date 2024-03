Eleições municipais na Turquia: um teste para o presidente Erdogan

Na província de maioria curda de Diyarbakir, sudeste do país, foram registrados confrontos à margem das eleições neste domingo: uma pessoa morreu e 12 ficaram feridas, segundo as autoridades locais.

- Oposição dispersa -

As pesquisas mais recentes ainda apontavam uma vantagem do atual prefeito de Istambul, mas as pesquisas projetaram a derrota do chefe de Estado nas eleições presidenciais de maio de 2023, nas quais foi reeleito com 52% dos votos.

Desta vez, ao contrário de 2019, a oposição entrou dispersa nas eleições. O partido CHP (social-democrata), a principal legenda opositora, não conseguiu o consenso para o nome de Imamoglu em Istambul, nem em outras regiões do país.

O CHP espera prosseguir com o comando das prefeituras de Izmir, na região oeste, assim como na capital Ancara.

Em um país com inflação oficial de 67% em 12 meses e uma desvalorização expressiva de sua moeda (de 19 a 31 liras turcas por dólar em um ano), os eleitores podem expressar apoio aos opositores do chefe de Estado.