Em Rafah, crianças palestinas brincam de soltar pipa do lado egípcio da fronteira

"Rápido, os bombardeios se aproximam", diz Mohamed Ayad, de 24 anos, unindo-se a Malak e as outras sobrinhas, pedindo que se apressem.

A menina enrola rapidamente a linha, recupera sua pipa e volta com os familiares para uma barraca erguida na zona de Jir, não muito longe do muro fronteiriço.

"O recreio terminou quando começaram os bombardeios aéreos e voltamos para casa correndo", diz Malak, tremendo.

Vestida com camiseta branca e calça preta com listras brancas, a menina usa uma pulseira com as cores da bandeira palestina.

- 'Livre e em segurança' -

Malak Ayub está entre o 1,5 milhão de palestinos, a maioria deslocados, que vivem amontoados em Rafah, no extremo sul na Faixa de Gaza, desde o início da guerra, em 7 de outubro.