O Hamas ainda não decidiu se enviará uma delegação às negociações sobre uma trégua com Israel na Faixa de Gaza, afirmou um dirigente do movimento islamista palestino à AFP.

"Ainda não há nenhuma indicação ou decisão, por parte do Hamas, sobre o envio de uma delegação (...) a uma nova rodada de negociações no Cairo ou em Doha", disse à AFP o representante do grupo islamista, que pediu anonimato.

