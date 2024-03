Inundações deixam um desaparecido e forçam remoção de mais de 200 pessoas na França

Mais de 200 pessoas tiveram que deixar suas casas na França por causa das inundações provocadas por fortes enxurradas que deixaram um praticante de caiaque desaparecido, informaram as autoridades neste domingo (31).

"Infelizmente, pelo que sei, há uma pessoa desaparecida. Alguém que estava fazendo canoagem em um dos rios", declarou o ministro do Interior, Gérald Darmanin, durante uma visita a Pontoise, a noroeste de Paris.

Várias testemunhas que viram o canoísta em "dificuldades" no rio Vienne notificaram o seu "desaparecimento" no sábado à tarde, perto de Limoges, no centro-leste do país.