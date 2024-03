Investigadores encontram 'ossos' de criança desaparecida na França

Em um primeiro momento, o Ministério Público abriu uma investigação por "desaparecimento suspeito".

Mas o caso foi reclassificado pouco depois como uma investigação criminal por "sequestro" e "detenção ilegal".

Os investigadores também deixaram em aberto a possibilidade de acidente ou queda.

A polícia retornou à cidade na quinta-feira para a reconstituição do momento do desaparecimento, com a presença das 17 pessoas que estavam no local no momento dos acontecimentos. As imagens da reconstituição foram gravadas por drones.

dac/ol/vk/oaa/sag/jvb/fp

