MP peruano quer que Boluarte mostre relógios Rolex em depoimento

Mas - complementou - "foram obtidos outros elementos de interesse para a investigação". A imprensa local noticiou que foram encontrados documentos de quando um dos relógios teria sido obtido.

O MP realiza uma investigação sobre suspeita de enriquecimento ilícito, pois Boluarte jamais declarou a posse desses relógios em seu inventário de bens. As investigações começaram em 18 de março.

A defesa da presidente disse no sábado que os policiais haviam encontrado relógios durante as diligências no Palácio de Governo.

O advogado Mateo Castañeta disse aos jornalistas que "eram aproximadamente 10, dentro desse número havia alguns relógios bonitos, mas não posso dizer quantos eram da marca Rolex".

Boluarte afirmou no sábado, em um pronunciamento à imprensa, que a ação do Ministério Público "é arbitrária, desproporcional e abusiva".

Caso o MP ofereça denúncia por enriquecimento ilícito, Boluarte só responderia a um eventual julgamento depois de julho de 2026, quando termina o seu mandato, conforme estabelece a Constituição.