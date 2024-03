Novos bombardeios israelense em Gaza antes do reinício das negociações

Várias rodadas de negociações aconteceram nos últimos meses, com a participação dos mediadores internacionais (Egito, Catar e Estados Unidos), mas sem resultado.

Desde o início da guerra, apenas uma trégua de alguns dias foi respeitada, em novembro, o que permitiu a libertação de mais de 100 reféns em troca palestinos detidos em penitenciárias de Israel.

O papa Francisco reiterou neste domingo o pedido de libertação dos reféns israelense e de um cessar-fogo imediato em Gaza. Ele denunciou que a "guerra é sempre um absurdo e uma derrota".

- Combates em hospitais -

Os combates na Faixa de Gaza se concentram atualmente nas imediações dos hospitais, a maioria fora de serviço, onde o Exército israelense afirma que combatentes do Hamas estão escondidos.

No sábado, as forças israelenses anunciaram que mataram vários combatentes, incluindo um líder do movimento palestino, em uma "operação" no complexo hospitalar Al Shifa, na Cidade de Gaza, o maior do território.