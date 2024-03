Oposição turca abre vantagem nas eleições municipais em Istambul e Ancara

A oposição turca abriu vantagem sobre o partido do presidente Recep Tayyip Erdogan nas eleições municipais em Istambul e Ancara, neste domingo (31), apesar do forte envolvimento do chefe de Estado na campanha, segundo os resultados parciais.

Esta noite, o prefeito de Istambul, o opositor Ekrem Imamoglu, anunciou sua reeleição à frente da maior cidade da Turquia, onde foi eleito pela primeira vez em 2019.

"Estamos em primeiro lugar com uma vantagem de mais de um milhão de votos (...) Vencemos a eleição", disse à imprensa o candidato do partido de oposição CHP, acrescentando que estes resultados se baseavam na apuração de 96% das urnas.